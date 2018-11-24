أم الفحم: مصرع شاب إثر انفلات عيار ناري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي فتى يبلغ من العمر 17 عاما من مدينة أم الفحم، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لعيار ناري في منطقة الرأس مساء اليوم، السبت.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشاب توفي نتيجة انفلات عيار ناري من سلاح كان بحوزته.
وبحسب مصدر طبي، فقد جرى تقديم الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش للمصاب، وهو يعاني من جروح حرجة في القسم العلوي من جسده، بيد أنه توفي في المستشفى متأثرا بجروحه الخطيرة.
وباشرت الشرطة، التحقيق في ملابسات الحادث التي لم تتضح خلفيته النهائية بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
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