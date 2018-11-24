شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 30 شخصا إثر سقوط حافله في الهند والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الحافلة، التي تديرها شركة خاصة، قد انزلقت من فوق جسر وسقطت في قناة "كوفيري"، طبقا لما قاله مسؤول بغرفة المراقبة للشرطة في منطقة مانديا بولاية كارناتاكا.
وأضاف المسؤول "استعاد الغواصون جثثا لثلاثين راكبا."
ونوه المسؤول إلى أن من بين القتلى خمسة أطفال، بينما تمكن شخصان، من بينهم سائق السيارة، من النجاة عن طريق السباحة إلى البر .
ووقع الحادث على الطريق السريع بين مدينتين رئيسيتين في ولاية كارناتاكا وهما بانجالور وميسور.
وذكر المسؤول أنه لم يتضح سبب وقوع الحادث.
ونقلت قناة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية عن شهود عيان قولهم إن السائق كان يسير بسرعة، ويبدو أنه فقد السيطرة على الحافلة.
وأضاف الشهود أن أبواب الحافلة استقرت فوق قاع القناة عقب سقوطها، ما أدى إلى احتجاز الركاب داخلها.
ويشار إلى أن الهند تتصدر قائمة ضحايا حوادث الطرق في دول العالم، حيث يلقى نحو 135 ألف شخص حتفهم سنويا في حوادث السير، طبقا لبيانات وزارة النقل.
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