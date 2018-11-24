انت الان تتابع سعودي يقتل حارس أمن مصري رميا بالرصاص في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٠ م

قُتل مواطن مصري في السعودية، يدعى "البغدادي ناجي البغدادي"، ويعمل حارس أمن بمزرعة بمدينة الرياض، اليوم السبت، عقب إطلاق الرصاص عليه من قبل مواطن سعودي خلال عملية سطو مسلح على المزرعة، وفقا لبيان نشره "محمود شكل"، منسق حملة "مواطن لدعم الرئيس بالسعودية". وأضاف "شكل"، في بيانه، أن المواطن المصري المقتول بالمملكة من مدينة دمياط، وأنه كان محبوبًا من أبناء الجالية المصرية بالسعودية، ويتمتع بسمعة طيبة، حسب تعبيره.

الشاب المصري خرج للسعودية من قرية عطالله التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، وأثناء عمله بالمزرعة في الرياض تفاجأ بأشخاص يُحاولون الدخول، وتيقّن أنّهم لصوص جاؤوا في عملية سطو على المزرعة، فباغتوه برصاصة اخترقت جسده وسقط غارقّا في دمائه. وقال أحد المصريين المقيمين في السعودية، إن التحقيقات في جريمة القتل