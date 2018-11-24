انت الان تتابع الشحات يُشارك في فوز العين على اتحاد كلباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٤١ م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين فوزًا صعبًا في اللحظات الأخيرة على مضيفه اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، ليواصل مطاردة الشارقة متصدر البطولة. وشهد اللقاء مشاركة الدولي المصري حسين الشحات الذي بدأ المواجهة على دكة البدلاء، وشارك في الدقيقة 58 بدلًا من جمال معروف، ليساهم في تحول كبير باللقاء، حيث سيطر العين على المواجهة بشكل كامل في الثلث الأخير من عمر المواجهة.

تقدم فريق العين عن طريق ماركوس بيرج في الدقيقة الحادية والأربعين، قبل أن يدرك أصحاب الأرض هدف التعادل عن طريق تومي توبار في الدقيقة الرابعة والخمسين، إلا أن الياباني تسوكاسا شيوتاني اقتنص فوزًا غاليًا للفريق العيناوي في الدقيقة التاسعة والثمانين. بهذا الفوز رفع العين رصيده إلى 22 نقطة، متقدمًا إلى