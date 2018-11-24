انت الان تتابع التسلح في الدول العربية.. السعودية تتربع على العرش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - جاءت السعودية ثالث أكثر دول العالم إنفاقاً على التسلح، مباشرة بعد أمريكا والصين، والأولى في الشرق الأوسط، وذلك حسب تقرير نشره معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام

أدت النزاعات المسلحة واستمرار الصراعات بشكل متواصل إلى دفع دول عدة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلى زيادة إنفاقها العسكري، وتكالبت هذه الدول على التسلح بكل أشكاله من خلال العديد من الصفقات. ويمثل الإنفاق العسكري الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع، وهي المخصصات المالية التي يتم توفيرها من أجل إعادة تسليح وإمداد الجيش بالأسلحة والذخيرة التي يحتاجها حتى يكون في حالة قصوى من الاستعداد والتأهب، وتعكس هذه الميزانية عادة مدى قوة الدول في الصمود أمام أي عدوان أو تهديد خارجي، إلى جانب العنصر الأساسي وهي قوة الجيش نفسه، فعتاد بدون جيش ليس له أي قيمة.

حجم الاقتصاد الخاص بالدولة، يعكس مدى القدرة على دعم الميزانية العسكرية التي تحددها الموازنة العامة للدولة. السعودية في الصدارة منطقة الشرق الأوسط كانت الأكثر إقبالاً على التسلح خلال السنوات الخمس الماضية، وجاءت السعودية ثالث أكثر دول العالم إنفاقاً على التسلح، مباشرة بعد أمريكا والصين، وذلك حسب تقرير

حجم الاقتصاد الخاص بالدولة، يعكس مدى القدرة على دعم الميزانية العسكرية التي تحددها الموازنة العامة للدولة. السعودية في الصدارة السعودية في الصدارة منطقة الشرق الأوسط كانت الأكثر إقبالاً على التسلح خلال السنوات الخمس الماضية، وجاءت السعودية ثالث أكثر دول العالم إنفاقاً على التسلح، مباشرة بعد أمريكا والصين، وذلك حسب تقرير نشره معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وهو معهد دولي مستقل مقره السويد. وجاءت المملكة في الترتيب الأول عربيا، حيث أنفقت 69.4 مليار دولار على التسلح خلال عام 2017، بزيادة وصلت إلى 9.2% عن عام 2016، الأمر الذي جعلها تحتل المركز الثالث عالمياً في الإنفاق العسكري، بعد الولايات المتحدة والصين، وقبل روسيا والهند. العرب يدمنون «العالم الافتراضي» و«فيسبوك» في المقدمة وحسب التقرير فإن السعودية حتى الآن، تعد أكبر منفق على التسلح في منطقة الشرق الأوسط، وزاد إنفاقها العسكري بنسبة 74% في الفترة بين عامي 2008 و2015، حين وصل إنفاقها العسكري إلى ذروته مع 90.3 مليار دولار، لينخفض بعد ذلك بنسبة 29%، وفقا لـ"يونيوز".

صفقات ضخمة بقطر رغم صغر جيشها جاءت قطر في المرتبة الثانية في الإنفاق العسكري، حيث أنفقت مؤخرا ما لا يقل عن 25 مليار دولار من أموال الشعب القطري في صفقات سلاح يصفها الخبراء بأنها خاسرة لاعتبارات عديدة، معتبرين ما تشتريه قطر من أسلحة يظل عديم الجدوى والفائدة في ظل غياب التهديدات الجدية وصغر حجم القوات المسلّحة التي يفترض أن تستخدمه. صفقات تسليح ضخمة أبرمتها قطر منذ مقاطعتها من قبل جيرانها، في تهافت بدا لافتاً بالنسبة لدويلة صغيرة يعجز مجالها عن احتواء مشترياتها.

وتكالب الدوحة على امتلاك ترسانة ضخمة من الأسلحة التي لا تحتاجها في ظل عدم وجود تهديد عسكري من قبل دول الجيران، يطرح علامات استفهام عديدة، خصوصا أن القوات المسلحة القطرية لا تعد أكثر من 11800 فرد، حسب "العين الإخبارية".



وحلّت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثالثة عربيا والـ14 عالميا بإنفاق عسكري بلغ قدره 22.8 مليار دولار، وفقا لما جاء بـ"سي إن إن".

الأولى إفريقيا معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام والتسلح عبر العالم "سيبري" كشف أن الجزائر حافظت على مركزها كأكبر منفق على التسلح في القارة الإفريقية رغم تراجع حجم الإنفاق في 2017 مقارنة بـ2016. وورد في تقرير معهد استوكهولم نشر في مايو الماضي، أن الجزائر خفضت من نفقاتها على التسلح في العام 2017 بواقع 5.2%، مشيرا إلى أنها استقرت في حدود 10.2 مليار دولار. ولفت التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعد الأول من نوعه منذ 2003، والثاني منذ العام 1995.

وأوضح أن تراجع إنفاق الجزائر على التسلح يرجح أن تكون أسبابه تراجع أسعار النفط والغاز في السوق الدولية خلال السنوات الأخيرة. وفي القارة الإفريقية عموما بلغت نفقات التسلح ما قيمته 42.6 مليار دولار، مثلت نفقات شمال إفريقيا ما قيمته 21.1 مليار دولار ، وفقا لـ"روسيا اليوم". من الجاكت للعباءة المقلوبة.. سعوديات يتمردن على زيهن

وزاد الإنفاق العربي على التسلح إلى مستويات غير مسبوقة تقدر بنحو 15% من الإنفاق العالمي، في ظل الأخطار التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بعد الثورات العربية وسيطرة تنظيم "داعش" على مناطق واسعة في كل من العراق وسوريا وليبيا.

وعلى المستوى العالمي بلغت نفقات التسلح عام 2017 نحو 1.7 تريليون دولار، وهو المستوى الأعلى منذ انتهاء الحرب الباردة، رغم أن نمو السوق العالمية للتسلح تراجع بنحو 1.1 % خلال 2017.

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