الان تتابع مقتل 15 حوثيا في عملية تسلل فاشلة بمحافظة البيضاء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صدت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم، عملية تسلل للانقلابيين الحوثيين في محافظة البيضاء جنوبي اليمن ما أدى إلى مقتل عدد منهم.
وأفادت مصادر عسكرية بمقتل أكثر من 15 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية خلال مواجهات مع القوات اليمنية المشتركة على جبهة قانية في البيضاء.
وأشارت إلى أن قوات دعم الشرعية في المحافظة، صدت محاولة تسلل للمتمردين الحوثيين إلى أحد مواقعها في جبهة قانية، بإسناد من طائرات التحالف العربي.
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