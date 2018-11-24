"مستقبل وطن" يهدي 10 رحلات عمرة لأهالي "عابدين" بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف بمركز شباب عابدين، تم خلالها توزيع حلوي المولد والهدايا التذكارية علي الحاضرين، وكذا الإعلان عن تنظيم عدد 10 رحلات عمرة لأهالي حي عابدين.
يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.
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