شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اجتماعات لـ "مشروعات البرلمان" لدعم الشباب بحضور وزراء فى الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتماعات مكثفة تعقدها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان برئاسة النائب محمد كمال مرعى، تبدأ من الأحد وحتى الثلاثاء، وبحضور عدد من الوزراء بالحكومة، وعدد من المسئولين فى هذا شأن دعم مشروعات الشباب.

ويستعرض ”الخليج 365” تلك الاجتماعات على النحو التالى :

1. اجتماع الأحد لمناقشة الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بتمويل الحاضنات الصناعية، بحضور السيد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

2. اجتماع الإثنين لاستكمال مناقشة ما قدمته كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومصلحة الكفاية الإنتاجية في الفترة السابقة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتهما للمرحلة المقبلة، بحضور السيد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

3.اجتماع آخر الأثنين لاستكمال مناقشة ما يقوم به صندوق تحيا مصر من المشروعات التنموية والاستثمارية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

4. اجتماع الثلاثاء لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من سيد عبدالوهاب، سيد سلطان، بشأن حاضنات الأعمال في محافظتي الفيوم والمنيا، وعطية مسعود، بشأن منطقة الصناعات الصغيرة بوادي النطرون، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الشباب والرياضة، و محافظي المنيا، الفيوم، البحيرة.