وزارة الأشغال: آليات الوزارة بدأت بإزالة الأتربة وفتح الطرق في القاع

أعلن المكتب الإعلامي ل​وزارة الأشغال العامة والنقل​ أنه "بتوجيهات من وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ تم الاتصال من قبل مكتب الوزير برئيس بلدية القاع ​بشير مطر​ وبعد الاطلاع على الأضرار الذي سببه السيل توجهت آليات تابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل للمساعدة في إزالة الأتربة وفتح الطرق".

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