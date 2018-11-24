إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله أن "الأمور تراوح مكانها في الموضوع الحكومي، وهذا الأمر ليس في مصلحة لبنان واللبنانيين عموما، فالكل يتنافس على ذكر المساوئ التي يعيش فيها الوطن، والتي لا يمكن أن نخرج منها إلا من خلال تشكيل حكومة واعدة، بخطط وبرامج وإنجازات تسعى لأخذ اللبنانيين إلى شاطئ الأمان الذي يرغبونه ويريدونه".
وردا على سؤال عن أزمة تلوث مياه نبع عين الزرقاء، أوضح نصرالله أن "ما جرى هو محطة من محطات تحميل الدولة مسؤولية الرعاية الكاملة من خلال وضع خطة استراتيجية للمياه في لبنان ولليطاني ولمياه عين الزرقاء بشكل خاص جدا، لأن هذه المياه التي لا تزال واعدة لأن تكون في خدمة الناس والمنطقة لا يجوز ان تترك بهذا الشكل التي هي فيه الآن، ومعرضة إلى مزيد من التلوث والإساءات، ونحن نقوم بما لدينا من مساع بالضغط من أجل تحسين أوضاع هذه المياه لتعود إلى أهلها".
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نصرالله: الأمور تراوح مكانها في الموضوع الحكومي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .