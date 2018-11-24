محمد نصرالله: الأمور تراوح مكانها في الموضوع الحكومي

إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​ أن "الأمور تراوح مكانها في الموضوع الحكومي، وهذا الأمر ليس في مصلحة ​لبنان​ واللبنانيين عموما، فالكل يتنافس على ذكر المساوئ التي يعيش فيها الوطن، والتي لا يمكن أن نخرج منها إلا من خلال تشكيل ​حكومة​ واعدة، بخطط وبرامج وإنجازات تسعى لأخذ اللبنانيين إلى شاطئ الأمان الذي يرغبونه ويريدونه".

وردا على سؤال عن أزمة تلوث مياه نبع عين الزرقاء، أوضح نصرالله أن "ما جرى هو محطة من محطات تحميل الدولة مسؤولية الرعاية الكاملة من خلال وضع خطة استراتيجية للمياه في لبنان ولليطاني ولمياه عين الزرقاء بشكل خاص جدا، لأن هذه ​المياه​ التي لا تزال واعدة لأن تكون في خدمة الناس والمنطقة لا يجوز ان تترك بهذا الشكل التي هي فيه الآن، ومعرضة إلى مزيد من ​التلوث​ والإساءات، ونحن نقوم بما لدينا من مساع بالضغط من أجل تحسين أوضاع هذه المياه لتعود إلى أهلها".