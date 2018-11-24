قداس في ذكرى شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن في مزرعة الضهر

أقيم قداس لذكرى شهداء الجيش اللبناني و​قوى الأمن الداخلي​ في كنيسة سيدة الإنتقال في بلدة مزرعة الضهر بدعوة من الجمعية الخيرية الإجتماعية في مزرعة الضهر وأهالي الشهداء لمناسبة ​عيد الإستقلال​.

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