الراعي أنهى زيارته الى دولة الفاتيكان بلقاء الكاردينال بياترو بارولين

أنهى مجمع أساقفة الكنيسة المارونية برئاسة البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته الى الفاتيكان، بلقاء مطول مع أمين سر دولة الفاتيكان الكردينال بياترو بارولين، في حضور وزير الخارجية المطران بول ريتشارد غالاغر وعدد من كبار الموظفين في أمانة سر الدولة.
وشدد بارولين في كلمته على "عمق العلاقة التي تربط الكرسي الرسولي بلبنان، وبنوع خاص بالكنيسة المارونية". وأكد أن "للبنان موقعا خاصا في قلب قداسة البابا"، منوها بدور اللبنانيين المنتشرين في كل أنحاء العالم. ثم شرح دور أمانة سر الدولة داخل الكنيسة وعلاقتها مع الدول ومع الكنائس في العالم. كما أعلن عن "تعيين قداسة البابا اليوم، المونسنيور كريستوف زخيا القسيس اللبناني الماروني سفيرا بابويا في باكستان، ورقاه الى درجة رئيس أساقفة".
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