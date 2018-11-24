ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن ​الحكومة الفرنسية​ أعلنت أن مجموع المتظاهرين من مجموعة "السترات الصفراء" بلغ 81 ألف متظاهر في أنحاء البلاد. يذكر أن اشتباكات اندلعت في العاصمة الفرنسية ​باريس​ بين ​الشرطة الفرنسية​ وبين محتجين من "السترات الصفراء" في منطقة ​الشانزليزيه​ احتجاجا على الأوضاع الإقتصادية، وقد أضرم المتظاهرون النار في الإطارات المشتعلة وقطعوا عددا من طرق العاصمة، فيما منعت الشرطة مرور السيارات في عدد من شوارع المدينة. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين يحتجون للأسبوع الثاني على رفع أسعار الوقود.

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفرنسية: مجموع المتظاهرين في أنحاء البلاد بلغ 81 ألف متظاهر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .