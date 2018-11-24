أردوغان: نقف بكل إمكاناتنا إلى جانب المستثمرين في بلادنا

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، خلال كلمة في معرض "موصياد إكسبو"، أن "​تركيا​ تقف بكل إمكاناتها إلى جانب المستثمرين"، مشيراً إلى أن "تركيا تتحرك وفق مفهوم تجاري قائم على الربح المشترك وهو ما يلقى ترحيبا من مختلف الدول والمستثمرين".

وأوضح أردوغان أن "حكومات العدالة والتنمية رفعت صادرات البلاد خلال فترة حكمها من 36 مليار دولار إلى 167 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "تركيا خلال فترة حكومات ​حزب العدالة والتنمية​، استطاعت رفع عدد الأسرّة في المستشفيات إلى 240 ألف سرير، بزيادة 130 ألفا، وعدد الموظفين في القطاع الصحي إلى 928 ألف شخص، بزيادة 550 ألفا، وعدد الأطباء إلى 231 ألف طبيب، بزيادة 94 ألفا".

واعتبر أن حكومته حققت لتركيا نموا بمعدل 5.8 % على أساس سنوي خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن ذلك تحقق رغم انعكاسات الأزمة المالية العالمية ومحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف عام 2016.

ولفت الرئيس التركي إلى إنجاز 6 مشاريع في البلاد من بين أعظم 10 أنشئت في السنوات الماضية حول العالم، مشيراً إلى أن "تركيا تتجه إلى تخطي عتبة الـ 40 مليون سائح في 2018، محطمة بذلك رقما قياسيا تاريخيا".