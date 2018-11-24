سانا: تحرير 10 مختطفين في ريف حلب بينهم نساء وأطفال

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنه "تم تحرير 10 مختطفين تم احتجازهم من قبل المجموعات المسلحة في ​ريف حلب​"، مشيرة إلى أنه "من بين المحررين نساء وأطفال".

يذكر أن الجيش السوري قام بعملية بداية شهر تشرين الثاني في منطقة حميمة شمال شرقي تدمر بالاشتباك المباشر مع مجموعة من تنظيم "داعش" الذي اختطف نساء وأطفالا من محافظة السويداء استطاع استطاع فيها الجيش استعادة جميع المختطفات الـ 19 وقتل المسلحين المختطِفين".