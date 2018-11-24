في أسبوع| الأمن العام يكشف لغز 15 جريمة قتل.. و4 وقائع خطف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

داهمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 35 بؤرة إجرامية، وألقت القبض على 24 تشكيلًا عصابيًا، خلال أسبوع، في حملات أمنية بجميع المحافظات.

واسفرت حملات قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم مساعد أول وزير الداخلية، بالتنسيق مع باقي أجهزة الوزارة عن ضبط 909 قطعة سلاح ناري، و24 تشكيل عصابي، وتمت إعادة 15 سيارة مسروقة.

كما كشفت أجهزة الأمن غموض 48 حادث متنوع منها 15 جريمة قتل، و16 واقعة سرقة بالإكراه، و7 وقائع حريق متعمد، وإعادة 4 مختطفين لذويهم بالقاهرة، والجيزة، وسوهاج، وشمال سيناء.

اتخذت الإجراءات القانونية تجاه تلك الوقائع، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

وتواصل أجهزة الأمن حملاتها المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وجمع السلاح من قبضة محرزيه وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.