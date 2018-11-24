نائب وزير النقل يتفقد معدلات تنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:

أجرى الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، جولة تفقدية اليوم السبت، لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق (4B).

ويقوم بتنفيذ هذا الجزء اتحاد شركات للمقاولات المصرية للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مجال تنفيذ مترو الأنفاق، ولتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية ولتوفير العملة الأجنبية.

وخلال الجولة، تفقد شعت محطات المرحلة (النزهة - هشام بركات - قباء - عمر بن الخطاب - عدلي منصور)، بالإضافة إلى تفقده الورشة الرئيسية للخط الثالث التي تبلغ مساحتها 65 فدانا، والتي تعد أكبر ورشة من نوعها في أفريقيا.

والتقى شعت بالعاملين بالمشروع وطالبهم بضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ الأعمال، خاصة مع الأهمية الكبيرة لتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق داخل القاهرة الكبرى.

وأشار نائب وزير النقل إلى أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق تنفذ حاليا عددا من المشروعات بالخط الثالث للمترو، لافتا إلى أن طول المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ حوالي 17.7 كم وتشمل المرحلة 15 محطة، فيما يبلغ طول الجزئين الأول والثاني من المرحلة الرابعة 11.5 كم وتشمل 10 محطات بالإضافة إلى ورشة العمرة الجسيمة.