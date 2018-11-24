محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، اليوم السبت، على مستودعات ومراكز تعبئة اسطوانات الغاز، للتأكد من وزنها والالتزام بالتسعيرة المقررة.
أسفرت الحملة عن ضبط مركز تعبئة لاسطوانات الغاز في حي الزهور يتلاعب بالأوزان، بعدما جرى رصد نقص في وزن الاسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلو جرامًا.
وجرى تحرير المحضرين رقمي 9841 و9842 جنح الزهور، وجارٍ العرض على النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مركز تعبئة اسطوانات غاز يتلاعب بالأوزان في بورسعيد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .