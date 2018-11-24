ضبط مركز تعبئة اسطوانات غاز يتلاعب بالأوزان في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، اليوم السبت، على مستودعات ومراكز تعبئة اسطوانات الغاز، للتأكد من وزنها والالتزام بالتسعيرة المقررة.

أسفرت الحملة عن ضبط مركز تعبئة لاسطوانات الغاز في حي الزهور يتلاعب بالأوزان، بعدما جرى رصد نقص في وزن الاسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلو جرامًا.

وجرى تحرير المحضرين رقمي 9841 و9842 جنح الزهور، وجارٍ العرض على النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.