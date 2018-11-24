تدهور الحالة الصحية للرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موجابي

محمد اسماعيل - القاهرة - هراري (أ ش أ)

أعلن الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا اليوم السبت، عن فقد سلفه روبرت موجابي قدرته البدنية على السير؛ بسبب تدهور حالته الصحية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن منانجاجوا قوله، في حديث له إلى مناصري الحزب الحاكم، إن موجابي يرقد في إحدى مستشفيات سنغافورة من شهرين..مضيفا: "إن الأخير لم يعد يستطيع السير إلا أننا سنستمر في تقديم الرعاية له".

وأشار الرئيس الزيمبابوي إلى أن سلفه كان ينوي القدوم إلى بلاده في 15 أكتوبر الماضي إلا أنه لم يستطع ذلك لأسباب صحية ؛ ومن المتوقع أن يعود موجابي إلى زيمباوبي في 30 نوفمبر القادم وذلك حسبما ذكرت الشبكة.

وكان موجابي قد أعلن في وقت سابق عن قبوله لإمرسون منانجاجوا قائدًا شرعيًا للبلاد مستندًا بذلك على الفوز الذي حققه في الانتخابات الرئاسية السابقة حيث قال :"إن فوز منانجاجوا في انتخابات 30 يوليو الماضي قد محا الخطأ الذي حدث في نوفمبر العام الماضي"، مشيرًا إلى أن بلاده حاليًا لديها حكومة انبثقت من الدستور وأنه الآن يقبل قيادة الرئيس الحالي الذي يستحق في الوقت الحالي الدعم من كل مواطن في زيمبابوي".

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات في زيمبابوي قد أعلنت فوز منانجاجوا بالانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 2.46 مليون صوت (50.8%) مقابل 2.15 مليون صوت (44.3%) حصل عليها زعيم المعارضة "نيلسون تشاميسا".