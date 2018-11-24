القبض على 3 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث مركز شرطة شبين القناطر، اليوم السبت، القبض على 3 عاطلين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد، وجرى التحفظ على المتهمين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، بقيام ضباط مباحث المركز بضبط المدعو "ع. م." 35 سنة، عاطل ومقيم ببندر شبين دائرة مركز شبين القناطر، محكوم عليه في القضية رقم 17086 لسنة 2018 جنايات مركز شبين القناطر، مخدرات كلي رقم 1556 لسنة 2018، الحكم بالسجن المؤبد.

والمتهم "ا. ش." 24 سنة، مقيم دائرة مركز شبين القناطر، محكوم عليه في القضية رقم 16696 لسنة 2018 جنايات مركز شبين القناطر – مخدرات، كلي رقم 1854 لسنة 2018، الحكم بالسجن المؤبد.

إضافة إلى القبض على "ا. س. ع." 32 سنة، عاطل، ومقيم ببندر شبين دائرة مركز شبين القناطر، محكوم عليه في القضية رقم 1161 لسنة 2018 جنايات مركز شبين القناطر سرقة، كلي رقم 1136 لسنة 2018، الحكم بالسجن المؤبد، وجرى التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.