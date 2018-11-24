سانا: مصرع 20 مدنيًا بينهم أطفال ونساء في قصف جديد لقوات التحالف بدير الزور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق (أ ش أ)
قتل 20 مدنيا في مدينة هجين بريف دير الزور بسوريا، خلال قصف طيران التحالف الدولي اليوم السبت، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من مقتل 11 مدنياً على الأقل أغلبهم النساء والأطفال.
وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا - نقلا عن روايات من الأهالي - أن طيران التحالف الدولي قصف بعنف اليوم مدينة هجين تسبب في مقتل 20 مدنياً بينهم 9 أطفال و8 نساء وإلحاق دمار بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.
يذكر أن 11 مدنيا لقوا مصرعهم - أمس - بينهم 3 نساء و5 أطفال، كما جرح العشرات بقصف طيران التحالف الدولي بلدة الشعفة؛ ما تسبب أيضا بوقوع دمار في المنازل الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع عدد القتلى نتيجة صعوبة انتشال الجرحى من تحت الأنقاض إضافة إلى الحالات الحرجة للعديد من الجرحى.
وطالبت سوريا - مراراً عبر عشرات الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن - بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها طيران التحالف الدولي غير الشرعي، واتخاذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
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