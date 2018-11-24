بالفيديو :حضور جماهيري كبير يشارك الفنانة منى مجدي في حفل تدشين حملة ال16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

شهد الحفل الذي أحيته الفنانة المثيرة للجدل منى مجدي يوم الخميس الماضي بالحديقة النباتية – شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً تحلق حول المسرح خاصة بعد القضية الأخيرة التي أثيرت حول ظهورها ببنطلون أثار جدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي وعرضها لمواجهة قانون النظام العام .

هذا وقد كان (البنطلون) مصدر تساؤل من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تابعوا الحفل من خلال البث المباشر على صفحة مركز سيما على فيس بوك حيث أشار الكثيرون إلى ذلك مطالبين عبر التعليقات من مصور الحفل من الاقتراب من الفنانة لرؤية الأزياء التي ترتديها في الحفل بينما ذكر أحد المعلقين بأن هناك تقدماً فيما يخص التزامها في هذا الجانب.

يذكر أن الحفل الغنائي الكبير الذي أحيته الفنانة الشابة منى مجدي جاء في إطار تدشين حملة ال 16 يوماً التي ينظمها مركز سيما للتدريب ومناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار (نحن) كتار للتصدي للعنف ضد المرأة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)