“الثورية” تؤيد ترشيح البشير في انتخابات 2020

أعلنت حركة اللجان الثورية بالسودان مساندتها لترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة في انتخابات 2020م، وأكد المنسق العام للحركة، محمود عابدين، مشاركة الحركة في الانتخابات، بعد عقد مؤتمرها العام وتنظيم صفوفها، رغم التحفظات الواضحة على قانون الانتخابات.

وقال عابدين في الجلسة الافتتاحية للملتقى العام التاسع للحركة الذي عقد يوم السبت، في قاعدة الشهيد الزبير، إنهم سيواصلون سعيهم من أجل تغيير القوانين سلمياً.

وأشار إلى أهمية الانتخابات كوسيلة للوصول إلى السلطة، والتى تحتاج مصداقية وشفافية وحرية في الطرح والتصويت.

وقالت ممثلة المرأة باللجان الثورية، عاتكة عيسى إبراهيم، بحسب شبكة الشروق – إن اللجان الثورية بالسودان ساندت الحوار الوطني والمجتمعي، وتساند البشير في انتخابات 2020م، لمواصلة جهوده في تحقيق السلام والاستقرار.

وناقش المؤتمر العام للحركة الرؤية المستقبلية للعمل السياسي والاجتماعي للجان الثورية، وطرح الملتقى أفكاراً تتعلق بمواجهة الكثير من الأزمات وكيفية التعامل معها، لمواجهة المهددات والمخاطر الناتجة عن الأزمات السياسية والاقتصادية. كما ناقش الملتقى آفاق تطور الحركة ودورها المستقبلي.

إلى ذلك، اعتبر المستشار بمجلس شؤون الأحزاب السياسية، يسري مصطفى، انعقاد مؤتمر حزب حركة اللجان الثورية بالسودان خطوة متقدمة تخدم اتجاه المجلس في دفع الأحزاب باستحقاقاتها، وشدد على ضرورة عقد الأحزاب لمؤتمراتها وتجديد هياكلها، للمشاركة في انتخابات 2020م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)