“الخارجية” تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في تخفيف الديون

طالب وزير الخارجية، د. الدردري محمد أحمد، الاتحاد الأوروبي بأن يحظى السودان بجهود الاتحاد في تخفيف الديون على السودان، وقال إن المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للسودان لمقابلة احتياجات اللاجئين غير كافية.

وقال الديرديري خلال لقائه يوم السبت، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، بحسب شبكة الشروق – إن السودان يستقبل مزيداً من اللاجئين من دول الجوار، خاصة من جنوب السودان، وإن أعدادهم تقارب المليونين، وبرغم المساعدات التي تقدم من الاتحاد الأوروبي فإنها دون احتياجات المجتمعات المستضيفة والسلطات المحلية في المجالات الصحية والتعليمية.

وأشادت المسؤولة الأوروبية بدور السودان في استقرار الإقليم، وحل النزاع في جنوب السودان، وتقريب شقة الخلاف بين الفرقاء في إفريقيا الوسطى، وجهود السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات تهريب البشر، والاستقرار في ليبيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)