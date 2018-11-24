ماذا تعرف عن رئيس القضاة السوداني الراحل حيدر أحمد دفع الله

غيب الموت صباح السبت رئيس القضاة السوداني الدكتور حيدر أحمد دفع الله عن عمر يناهز 66 عاماً إثر علة لم تمهله طويلاً.

وتقول السيرة الذاتية للراحل وفقاً لما رصد محرر موقع النيلين عمل بالمحاكم المختلفة من حيث الاختصاص القيمي والنوعي منذ الالتحاق بالسلطة القضائية في نوفمبر 1977م في وظيفة مساعد قضائي متدرجاً في السلم الوظيفي إلى قاضي من الدرجة الثالثة ثم الثانية بموجب القرار الجمهوري رقم(804) لسنة 1981م ثم قاضي للمديرية وقاضي بمحكمة الاستئناف إلى أن تمت ترقيته إلى قاضي بالمحكمة العليا النقض ” التمييز” بموجب القرار الجمهوري رقم (90) لسنة 2000م بتاريخ 5\2\2000م ثم رئيساً للقضاء.

كما حصل الراحل على شهادة ليسانيس حقوق في جامعة القاهرة فرع الخرطوم عام 1976م، و على شهادة امتحان تنظيم مهنة القانون في نفس العام. ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة في مصر عام 1982. وعلى شهادة الدكتوراه في الحقوق كلية الحقوق جامعة القاهرة في مصر عام 1989. وقد حصل على شهادة تفوق مع جائزة عبد الرازق السنهوري في القانون المدني كلية الحقوق العام الجامعي 1982 – 1983 وحصل على درجة الأستاذية من جامعة الخرطوم في 24 سبتمبر 2014 وتوفى يوم 24 نوفمبر 2018.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)