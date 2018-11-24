شركات روسية وتركية تشارك في ملتقى الاستثمار السابع بالبحر الأحمر

كشفت ولاية البحر الأحمر عن اكتمال الترتيبات لعقد الملتقى الاستثماري السابع على هامش مهرجان السياحة والتسوق رقم (12) بالولاية بمشاركة دولية ومحلية.
وكشف أحمد محمد طاهر نائب مدير الاستثمار بالولاية بحسب (smc) أن الملتقى سينطلق في مطلع شهر يناير المقبل بمشاركة عدد من الدول والشركات الاستثمارية التي وقعت اتفاقات مع الولاية في جملة من المجالات والمشروعات، وتشمل تركيا وروسيا فضلاً عن الصين و أندونسيا اللتين أبدتا اهتماماً بالاستثمار بالولاية .
وقال “طاهر” إنه سيتم عرض الفرص الاستثمارية بالبحر الأحمر في مجالات الزراعة و السياحة والاستثمار العقاري إضافة للمجالات الصناعية والمناطق الحرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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