كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان يكمل 6 أشهر بلا حكومة وبخطط استثمارية قيد الانتظار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكمل لبنان اليوم السبت، 6 أشهر بلا حكومة، بعد تولي رئيس الوزراء سعد الحريري مهمة تشكيلها، مما أرجأ تنفيذ الخطط الاستثمارية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العميقة التي يشهدها البلد.

ولم يتمكن الحريري من تشكيل حكومة بعد، بسبب النزاعات بين الأحزاب ولا سيما بسبب الخلافات مع جماعة حزب الله الشيعية، التي حمّلها الأسبوع الماضي مسؤولية الجمود السياسي القائم منذ الانتخابات التي أجريت في مايو الماضي.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون مؤخراً، أن بلاده "تضيع وقتاً قيماً لا يمكن تعويضه" لإعادة إحياء اقتصادها.

وقال البروفيسور هيام ملط، من جامعة سان خوسيه، إن "عدم تشكيل حكومة يؤثر على الاقتصاد الصغير لأن الدولة التي لديها ديون بقيمة 80 مليار دولار لا تزال مدينة للبنوك".

وعلق المحلل أنه "من الضروري تشكيل حكومة لصياغة سياسة مالية تلبي احتياجات الشعب وتحل المشكلات الاجتماعية".