كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان يكمل 6 أشهر بلا حكومة وبخطط استثمارية قيد الانتظار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون مؤخراً، أن بلاده "تضيع وقتاً قيماً لا يمكن تعويضه" لإعادة إحياء اقتصادها.
وقال البروفيسور هيام ملط، من جامعة سان خوسيه، إن "عدم تشكيل حكومة يؤثر على الاقتصاد الصغير لأن الدولة التي لديها ديون بقيمة 80 مليار دولار لا تزال مدينة للبنوك".
وعلق المحلل أنه "من الضروري تشكيل حكومة لصياغة سياسة مالية تلبي احتياجات الشعب وتحل المشكلات الاجتماعية".
وأشار ملط إلى أنه دون خطة حكومية لا يمكن تنفيذ 200 مشروع من المقرر استثمار 11 مليار دولار فيها، تم جمعها بين قروض ومساعدات مباشرة، في مؤتمر المانحين الذي انعقد في باريس في أبريل الماضي.
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