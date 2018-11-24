كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد السوري: مقتل 5 مدنيين في قصف على إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأدى الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح على امتداد خطوط المواجهة بين مسلحي المعارضة، والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى تجنب شن هجوم عسكري على إدلب.
ولم يشهد شمال غرب سوريا، سوى تبادل متقطع لإطلاق النار، منذ إبرام الاتفاق بين روسيا، وهي حليف أساسي لدمشق، وتركيا التي تدعم جماعات من المعارضة المسلحة.
وتقول الأمم المتحدة، إن "ما يقرب من 3 ملايين شخص يعيشون في تلك المنطقة في شمال غرب البلاد، وحذرت من مغبة أي معركة لاستعادة سيطرة الدولة عليها".
وتسيطر على إدلب مجموعة من الجماعات المسلحة، أبرزها تحرير الشام، وهي تحالف لجماعات إسلامية بقيادة مسلحين كانوا مرتبطين في السابق بتنظيم القاعدة.
واتهمت موسكو هذا الشهر مقاتلي المعارضة، بمحاولة تخريب الاتفاق فيما اتهم مقاتلو المعارضة الجيش السوري، وحلفاءه بالهجوم على المنطقة.
شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: مقتل 5 مدنيين في قصف على إدلب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .