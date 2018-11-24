كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا فرنسيس يعرب عن ارتياحه "للتطورات الإيجابية" في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح البيان أن البابا والرئيس شدداً أيضاً على "الحضور التاريخي للمسيحيين" في العراق، وكذلك على "أهمية أن يتمكن الذين أرغموا على التخلي عن أراضيهم الأصلية من العودة إليها في ظروف آمنة".
وتطرقا أيضاً إلى "مختلف النزاعات والأزمات الإنسانية الخطيرة التي تعصف" بهذه المنطقة من العالم "مشددين على الرغبة في الحوار بين مختلف المكونات العرقية والدينية لاستعادة الثقة والتعايش السلمي".
وكان برهم صالح، الكردي المعتدل (58 عاماً) انتخب في أكتوبر رئيساً للعراق، مع العلم أن هذا المنصب فخري بروتوكولي، في حين تتركز السلطات الأساسية بأيدي رئيس الحكومة الشيعي.
ويزور الرئيس العراقي روما للمشاركة في الاجتماع الرابع لمؤتمر الحوارات المتوسطية.
شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يعرب عن ارتياحه "للتطورات الإيجابية" في العراق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .