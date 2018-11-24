كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا فرنسيس يعرب عن ارتياحه "للتطورات الإيجابية" في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب البابا فرنسيس، والرئيس العراقي برهم صالح، عن ارتياحهما "للتطورات الإيجابية للوضع السياسي" في العراق، كما جاء في بيان للكرسي الرسولي صدر اليوم السبت، في ختام لقاء بين الرجلين.

وأضاف البيان أنهما "تطرقا خلال محادثات ودية، إلى التطورات الإيجابية للوضع السياسي، مشددين على أهمية الجهود المشتركة بدعم من المجموعة الدولية، بهدف مواجهة تحديات عملية المصالحة لتعزيز الوحدة الوطنية".

وأوضح البيان أن البابا والرئيس شدداً أيضاً على "الحضور التاريخي للمسيحيين" في العراق، وكذلك على "أهمية أن يتمكن الذين أرغموا على التخلي عن أراضيهم الأصلية من العودة إليها في ظروف آمنة".

وتطرقا أيضاً إلى "مختلف النزاعات والأزمات الإنسانية الخطيرة التي تعصف" بهذه المنطقة من العالم "مشددين على الرغبة في الحوار بين مختلف المكونات العرقية والدينية لاستعادة الثقة والتعايش السلمي".

وكان برهم صالح، الكردي المعتدل (58 عاماً) انتخب في أكتوبر رئيساً للعراق، مع العلم أن هذا المنصب فخري بروتوكولي، في حين تتركز السلطات الأساسية بأيدي رئيس الحكومة الشيعي.