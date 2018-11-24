كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة طاقم تصوير "أر تي" خلال تغطية الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت سيمونيان: "أصيب طاقمنا في قناة أر تي… خلال تغطية الاحتجاجات في باريس، حيث يطالب الفرنسيون (الرئيس الفرنسي) ماكرون بخفض أسعار الوقود، أصيب المصور من قناة أر تي الفرنسية بإصابة طفيفة في رأسه، وأصيب مراسل بحروق…".

هذا واحتدمت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت، احتجاجا على السياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، وزيادة أسعار الوقود.

واستخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين المعروفين بأصحاب "السترات الصفر" ومنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي "الإليزيه".

وردد بعض المحتجين النشيد الوطني ولوحوا بعلم البلاد بينما رفع آخرون لافتات كتب عليها "ماكرون، استقالة" و"ماكرون، لص".