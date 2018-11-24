شكرا لقرائتكم خبر عن ‏الوفد يعتمد أسماء المسئولين عن "السكرتارية المساعدة" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقدت السكرتارية العامة لحزب الوفد أولى اجتماعاتها برئاسة فؤاد بدراوى سكرتير عام الوفد بحضور سكرتيرى العموم المساعدين المنتخبين من الهيئة العليا.

وتقرر خلال الإجتماع تقسيم الإشراف على التنظيم فى المحافظات على النحو التالى: محافظات الجيزة والدقهلية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ تحت إشراف طارق تهامى، ومحافظات الفيوم ومرسى مطروح ودمياط والوادى الجديد (والمشاركة فى الإشراف على القاهرة) تحت إشراف كاظم فاضل، ومحافظات المنوفية والأسكندرية والشرقية والقليوبية تحت إشراف عصام الصباحى، ومحافظات سوهاج والمنيا وبنى سويف وأسيوط والبحر الأحمر تحت إشراف أنور بهادر،ومحافظات الأقصر واسوان وقنا (والمشاركة فى الإشراف على القاهرة) تحت إشراف عباس حزين، ومحافظات السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبور سعيد تحت إشراف محمد فؤاد.

كما تقرر خلال الاجتماع البدء فى دعوة اللجان النوعية لإجتماعات دورية لإنتخاب هيئات المكاتب الخاصة بها، ومن المقرر عقد اجتماع السكرتارية العامة بشكل دورى كل اسبوعين، وتقرر عقد الاجتماع القادم يوم السبت 8 ديسمبر فى الساعة الثانية ظهراً.