شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دينية البرلمان": الأزهر وجميع المؤسسات الدينية تؤمن بتجديد الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن جميع المؤسسات الدينية من الأزهر الشريف حتى اللجنة الدينية بالبرلمان، يؤمنون بضرورة العمل على تجديد الخطاب الدينى اتساقا مع حديث ودعوات الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائمة.

وأوضح فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن جميع المؤسسات عليها العمل بالخارج والداخل لإظهار وسطية الإسلام المعتدل، والذى لا يعرف التعصب أو التشدد أو الإرهاب، لافتا أن اللجنة الدينية عملت منذ انعقاد البرلمان على جهود عدة تؤكد حرصها على تجديد الخطاب الدينى.

ولفت رئيس لجنة الشئون الدينية، إلى أن اللجنة عقدت مؤتمر لتجديد الخطاب الدينى دعت فيه جميع المؤسسات الدينية والمعنية بالدولة، وأيضا حرصت على المشاركة فى جميع الفعاليات الخاصة بهذا الإطار وكانت شريك رئيسى فيه مثل ملتقى الأديان بشرم الشيخ وأيضا مؤتمر السلام العالمى.

وأشار "العبد" إلى أن اللجنة ستعقد مؤتمرا ثانيا حول تجديد الخطاب الدينى، تستعد لإعداده وتنظيمه، إضافة إلى مشاركتها الخارج فى مؤتمرات وجولات بفرنسا وأذربيجان وألمانيا.