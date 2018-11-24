رئيس الحكومة الإسبانية يعلن عن الإتفاق مع بريطانيا بشأن جبل طارق

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، خلال كلمة متلفزة، أن "إسبانيا حصلت رسمياً على اتفاق حول جبل طارق مع بريطانيا وستصوت لمصلحة البريكسيت".
ولفت سانشيز إلى أنني "أبلغت ملك اسبانيا بأننا توصلنا إلى اتفاق بشأن جبل طارق وقد رفعنا اعتراضنا وسنصوت لمصلحة اتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي".
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