رئيس الحكومة الإسبانية يعلن عن الإتفاق مع بريطانيا بشأن جبل طارق

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، خلال كلمة متلفزة، أن "​إسبانيا​ حصلت رسمياً على اتفاق حول ​جبل طارق​ مع ​بريطانيا​ وستصوت لمصلحة البريكسيت".

ولفت سانشيز إلى أنني "أبلغت ملك اسبانيا بأننا توصلنا إلى اتفاق بشأن جبل طارق وقد رفعنا اعتراضنا وسنصوت لمصلحة اتفاق خروج بريطانيا من ​الإتحاد الأوروبي​".