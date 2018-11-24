الحكومة البريطانية تؤيد إجراء مفاوضات مع اسبانيا حول جبل طارق

أعلنت رئاسة ​الحكومة البريطانية​، في بيان، عن "تأييد إجراء مفاوضات مع ​اسبانيا​ بشأن ​جبل طارق​ بعد تطبيق اتفاق خروج ​بريطانيا​ من ​الإتحاد الأوروبي​ "البريكسيت"، تلبية لطلب الحكومة الإسبانية التي هددت بعرقلة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".

ولفتت الحكومة البريطانية إلى أنه "بشأن مفاوضات الانسحاب ونظرا لبعض الشروط الخاصة بجبل طارق، أجرينا محادثات مع اسبانيا تشارك فيها مباشرة حكومة جبل طارق وهذه المحادثات كانت بناءة وننتظر بفارغ الصبر اعتماد المقاربة نفسها للعلاقات المستقبلية".