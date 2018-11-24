مسلحون يخطفون 15 فتاة جنوب شرقي النيجر

أعلن رئيس بلدية "تومور" في النيجر أن "حوالي 50 مسلحاً مجهولا خطفوا 15 فتاة أثناء الليل في قرية تقع على بعد 9 كيلومترات من وسط البلدة جنوب شرقي البلاد في منطقة ديفا قرب الحدود مع نيجيريا".
يذكر أن مسلحين تابعين لجماعة "بوكو حرام" قتلوا 8 أشخاص يعملون في شركة "فوراكو" الفرنسية للحفر في هجوم الخميس الماضي على موقع تحفر فيه الشركة بئرا في تومور.
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