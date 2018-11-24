مسلحون يخطفون 15 فتاة جنوب شرقي النيجر

أعلن رئيس بلدية "تومور" في ​النيجر​ أن "حوالي 50 مسلحاً مجهولا خطفوا 15 فتاة أثناء الليل في قرية تقع على بعد 9 كيلومترات من وسط البلدة جنوب شرقي البلاد في منطقة ديفا قرب الحدود مع ​نيجيريا​".

يذكر أن مسلحين تابعين لجماعة "​بوكو حرام​" قتلوا 8 أشخاص يعملون في شركة "فوراكو" الفرنسية للحفر في هجوم الخميس الماضي على موقع تحفر فيه الشركة بئرا في تومور.