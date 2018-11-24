النشرة: وفاة زوجين في حي السلم جراء احتراق منزلهما

أفادت معلومات لـ"النشرة" بـ"وفاة "ع. ز" وزوجته ل. ي" من بلدة يحمر الجنوبية، جراء احتراق منزلهما في ​حي السلم​ نتيجة "ماس كهربائي"، وقد تمّ نقلهما إلى إحدى المستشفيات في المنطقة.

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