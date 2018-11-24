جابر: لتشكيل الحكومة غدا صباحا لأن لبنان بحاجة لتضافر جهود الجميع

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ الى اننا "في اجواء الألفة اللبنانية الحقيقية. واللقاء مع قداسة ​البابا فرنسيس​ هو لقاء محبة ومشجع يدفعنا الى ان نتوحد اكثر فأكثر. مشاركتنا في هذه الزيارة هي تعبير عن وحدة لبنان وضرورة تكاتف اللبنانيين في هذه المرحلة الخطيرة. من الضروري تشكيل حكومة غدا صباحا لأن لبنان بحاجة لتضافر جهود الجميع للخروج من الأزمة".

اضاف خلال لقاء تكريمي لرئيس ​المؤسسة المارونية للانتشار​ المهندس شارل الحاج في ​الفاتيكان​، "لقاؤنا يعطي المزيد من الامل للبنانيين وقدومنا معا الى هذا المكان المميز من حيث القداسة والأهمية يعطي انطباعا ايجابيا للخارج بأن خلافاتنا ليست جذرية وانما نحن اصدقاء ونتمسك بلبنان القوي الذي نرغب به. وختم: اتوجه بالشكر الى صاحب الغبطة البطريرك ​بشارة الراعي​ لتشجيعه على هذه الخطوة ومشاركتنا في مناسباتكم، هذه هي الروح التي نود ان نعممها في لبنان وهذه هي الصورة الجميلة التي يجب ان تستمر".