نشاط تدريبي على تعزيز القدرات الفردية بمبادرة من الجامعة الأنطونية

نظّم مركز ​البيئة​ العلائقية في إطار إيمان ​الجامعة الأنطونية​ "Atonine University-AU" والتزامها بتنمية المهارات الشخصية وتعزيز الفكر الريادي عند طلابها والطاقم الإداري، في الجامعة نشاطاً تدريبياً استمر 12 ساعة على مدى يومين مع المدرب على الحياة عيسى عساف، والى جانب المشاركين من طلاب الجامعة الأنطونية وطاقمها، توافد المئات من لبنان و​الدول العربية​ للمشاركة في هذا التدريب الذي حمل عنوان "limitless, experience your breakthrough" هذا النوع من التدريب الذي يقام للمرة الأولى في لبنان، هوالنسخة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الاولى.

إشارة الى ان هذا التدريب ساهم من حيث المحتوى على مساعدة الحاضرين على اكتساب مفاهيم وأدوات عملية للتخلّص من العوائق والمعتقدات الداخلية التي تحد من قدرة كل فرد على بناء حياة سعيدة وناجحة، الى جانب اكتسابهم للاستراتجيات التي يحتاجونها ليحوّلوا أهدافهم الى واقع. ومن حيث الشكل، تم استعمال مؤثرات صوتية و ضوئية سهلت على المشاركين اكتساب طاقة اكبر وذلك من اجل تحقيف الأهداف المرجوة. هذا وقد تم تتويج التدريب بتمرين المشي على الجمر من اجل التغلب على المخاوف الداخلية.