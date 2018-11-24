باسيل: الحكومة ستولد وهذا عمل طبيعي لو إعتمدنا معايير العدالة

أكد وزير الخارجية في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ في كلمة له خلال وضعه حجر الاساس لترميم الشارع العام في ​البترون​ أننا "نحقق اليوم حلم جديد للبترون وهو واحد من اصل خمسة اهداف"، مشيرا الى ان "هذه المشاريع ستعيد للبترون تاريخها، وسنعمل لان تكون البترون نموذجا".

وشدد باسيل على أن " ​لبنان​ الذي نعرفه سيعود، وهوية لبنان لا تعرف فرض ولا استئثار بل تشارك وتفهام على قواعد العدالة و​الحكومة​ ستولد وهذا عمل طبيعي لو إعتمدنا معايير العدالة "، مضيفا :"من لا يقبلنا بتاريخنا هذه مشكلته ونحن نريد ان يكون فقط لبنان هو الأولوية".