باسيل: الحكومة ستولد وهذا عمل طبيعي لو إعتمدنا معايير العدالة

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في كلمة له خلال وضعه حجر الاساس لترميم الشارع العام في البترون أننا "نحقق اليوم حلم جديد للبترون وهو واحد من اصل خمسة اهداف"، مشيرا الى ان "هذه المشاريع ستعيد للبترون تاريخها، وسنعمل لان تكون البترون نموذجا".
وشدد باسيل على أن " لبنان الذي نعرفه سيعود، وهوية لبنان لا تعرف فرض ولا استئثار بل تشارك وتفهام على قواعد العدالة والحكومة ستولد وهذا عمل طبيعي لو إعتمدنا معايير العدالة "، مضيفا :"من لا يقبلنا بتاريخنا هذه مشكلته ونحن نريد ان يكون فقط لبنان هو الأولوية".
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