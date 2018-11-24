بشير مطر تفقد اضرار السيول وطالب باعلان القاع بلدة منكوبة

تفقد رئيس ​بلدية القاع​ ​بشير مطر​، الأضرار التي خلفتها ​الامطار​ و​السيول​ يوم أمس في البلدة، وطالب باعلانها بلدة منكوبة.

وفي سابق اجتاحت ​الأمطار​ والوحول مخيمات النازحين في المشاريع وخلفت اضرارا فادحة وخسائر في المزروعات والمشاريع الزراعية، وتسببت أيضا بنفوق حوالى 250 رأس من الأغنام.