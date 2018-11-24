بشير مطر تفقد اضرار السيول وطالب باعلان القاع بلدة منكوبة

تفقد رئيس بلدية القاع بشير مطر، الأضرار التي خلفتها الامطار والسيول يوم أمس في البلدة، وطالب باعلانها بلدة منكوبة.
وفي سابق اجتاحت الأمطار والوحول مخيمات النازحين في المشاريع وخلفت اضرارا فادحة وخسائر في المزروعات والمشاريع الزراعية، وتسببت أيضا بنفوق حوالى 250 رأس من الأغنام.
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