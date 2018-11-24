الأمم المتحدة: مشاركة دولية كبيرة في مؤتمر دعم أفغانستان الأسبوع الجاري بجنيف

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف (أ ش أ)

أعلنت الأمم المتحدة أن المؤتمر الذى ستنظمه يومي 27 و28 نوفمبر الجاري حول أفغانستان بجنيف سيشارك فيه عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من أكثر من 70 دولة، مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف إلى إظهار تضامن المجتمع الدولي مع الشعب الأفغاني وكذلك الحكومة في جهودهما من أجل السلام والازدهار، كما يمثل فرصة للحكومة الأفغانية لتجديد التزامها بالتنمية والإصلاح.

وأكدت الأمم المتحدة -في بيان صدر بجنيف اليوم السبت- أن المؤتمر يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة للحكومة هناك وللمجتمع الدولي لإظهار التقدم والالتزام والحفاظ على الزخم للانتخابات وفرص السلام.

وأوضح البيان أن المؤتمر سيكون فرصة للتأكيد على أهمية برنامج التنمية والاصلاح لأفغانستان والحاجة إلى تطويره كمساهمة بناءة للسلام والأمن، كما سيكون حاسما للوقوف على مدى دعم المجتمع الدولي من خلال قياس نتائجه، وذلك بعد أن كان المجتمع الدولي قد خصص في عام 2016 دعما لأفغانستان بلغ حوالى 15.2 مليار دولار.

يذكر أن مؤتمر دعم أفغانستان سيعقد في توقيت بين مؤتمرين للتبرع، الأول كان مؤتمر بروكسل الذي عقد عام 2016، والثانى مؤتمر التبرعات المقبل المتوقع عقده عام 2020.. وتأتي تلك التظاهرة لدعم أفغانستان في وقت تحذر الأمم المتحدة من أن الملايين في تلك الدولة الآسيوية قد يصبحون عرضة للمجاعة بسبب الجفاف الذي تعاني منه البلاد حاليا.