وزير الآثار يختتم زياته للأقصر بتفقد المعبد الجنائزي لرمسيس الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

اختتم الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، زيارته الحالية لمحافظة الأقصر عقب الإعلان عن كشف أثري جديد، بزيارة معبد الرمسيوم، المعبد الجنائزي الخاص بالملك رمسيس الثاني في الأقصر، للوقوف على أعمال الترميم الجارية هناك.

رافق الوزير في الزيارة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

من جانبها، قدمت كريستيان لابلان، رئيس بعثة الآثار المصرية الفرنسية العاملة بالمعبد، شرحًا لأهم ملامح مشروع الترميم الجاري في المعبد، والذى يشرف على تنفيذه المركز المصري الفرنسي، حيث كانت البعثة اكتشفت بقايا مهمة من المعبد ترجع إلى عصرالأسرتين الـ‏19‏ و‏20‏.

وأعلن وزير الآثار، صباح اليوم، اكتشاف مقبرة "ثاو آر خت إف"، بالبر الغربي بالأقصر، تعود إلىعصرالأسرة الـ19، كما جرى فتح مقبرة أثرية لأول مرة أمام الجمهور، لسيدة تدعى "بوى"، وتحمل رقم TT33.

يذكر أن شركة أوراسكوم للاستثمار ترعى هذا الحفل وذلك في إطار عرض الرعاية الذي تقدمه الشركة لعدد من الاحفالات الأثرية، وفقا للائحة الرعاية التجارية الحديثة التي أصدرتها وزارة الآثار.