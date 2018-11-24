اشتباكات وسط باريس مع تظاهر الآلاف ضد ارتفاع أسعار الوقود

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس (د ب أ)

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع باريس ومدن فرنسية أخرى اليوم السبت، والذين ينتمون إلى ما تسمى بـ"حركة السترات الصفراء" المعارضة، للاحتجاج ضد ارتفاع أسعار الوقود.

وواجهت الشرطة في العاصمة المتظاهرين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق الحشود.

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المتظاهرين، الذين كانوا يرتدون سترات صفراء، حاولوا بعد ذلك اختراق الحواجز والوصول إلى قصر الاليزيه.

وقال وزير الداخلية، كريستوف كاستنير للصحفيين إن حوالي ثمانية آلاف متظاهر شاركوا في المظاهرات في باريس، من بينهم خمسة آلاف في شارع الشانزليزيه الشهير.

وكان وزير الشؤون البرلمانية الفرنسي مارك فيسنو، قد قال أمس الجمعة، إن المتظاهرين الغاضبين وجهوا تهديدات للنواب البرلمانيين، قبل الاحتجاجات في باريس ضد ارتفاع أسعار الوقود والضرائب عليها.

وأضاف فيسنو في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (سينات) أن مواطنين غاضبين هددوا نوابا في البرلمان.

وشهدت فرنسا على مدار أيام احتجاجات وحصار مؤسسات من قبل متظاهرين يرتدون السترات الصفراء.

وأصيب المئات من الأشخاص أو اعتقلوا. ولقي اثنان حتفهما في حوادث مرورية مرتبطة بالاحتجاجات.