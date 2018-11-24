الأمن العام يضبط عاطلين بحوزتها 5 كيلو بانجو قبل ترويجها بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 5 كيلو لمخدر البانجو، و500 جرام لمخدر الأفيون، و100 جرام لمخدر الحشيش.

عقب تحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات، تمكنت مباحث قسم شرطة ثان أسوان من ضبط، "سعودي.ف"، 21 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم ثان أسوان، سبق ضبطه واتهامه في قضيتي "مخدرات"، "وحيد.ع"، 23 سنة، ومقيم بذات العنوان.

وضُبط بحوزتهما بندقية خرطوش، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام، وكمية من مخدر الأفيون المخدر وزنت 500 جرام.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.