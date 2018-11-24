رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد زيارته إلى الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:

عاد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له، إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، شارك خلالها في الاجتماع الرابع للجنة التعاون العسكري المصري الصيني.

وكان رئيس الأركان قد استهل زيارته - التي تأتي في إطار العلاقات العميقة التي تربط بين القوات المسلحة المصرية والصينية - بتفقد القاعدة البحرية بمدينة (شنغهاي) للإطلاع على أخر ما توصل إليه الجانب الصيني من تكنولوجيا في مجال التصنيع البحري، وعقب ذلك أجريت لرئيس الأركان مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى العاصمة (بكين).

كما تم عقد الجلسة الختامية للاجتماع الرابع للجنة التعاون العسكري المصري الصيني برئاسة رئيسي أركان كلا البلدين، بحضور عدد من القادة والمسئولين العسكريين، تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولي والإقليمي في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

كما التقى الفريق محمد فريد بالفريق أول "وي فنغ هي" وزير الدفاع لجيش التحرير الشعبي الصيني، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع الصين، لاسيما في المجال العسكري، وتوافق رؤي القيادة السياسية للبلدين الصديقين تجاه دعم جهود الاستقرار بالمنطقة.

من جانبه أعرب وزير الدفاع لجيش التحرير الشعبي الصيني عن اهتمام بلاده بهذه الزيارة، مؤكداً متابعته المستمرة لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة ونتائجها المثمرة، مشيراً إلى تطلعه لمزيد من التعاون المشترك والتدريب بين كلا البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في مجال مكافحة الارهاب .