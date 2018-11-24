النظام السوري لا يعترف إلا بـ "نصف النازحين"!

قبل اسابيع قليلة على مغادرة الموفد الأممي الى دمشق ستيفان دي ميستورا وتسلم الموفد الجديد غير بيدرسون مهامه رسميا مطلع العام المقبل تعددت اوجه الخلاف بين النظام السوري وهيئات الأمم المتحدة والفرق العاملة في المجالات الإنسانية والإجتماعية في سوريا واتخذت في آخر مظاهرها خلافا كبيرا حول احصاء دولي تناول عدد النازحين واللاجئين السوريين من دون الفصل بين من لا زالوا داخل الأراضي السورية ومن هم في دول الجوار السوري او الدول الأخرى في العالم، وما لبثت السلطات السورية ان نفته ورفضت الاعتراف سوى بنصف مضمونه.

في العاشر من الشهر الجاري اطلق مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دمشق إحصاء جديدا كشف فيه ان لا يزال هناك 6.2 ملايين نازح ولاجئ سوري ينتظرون العودة إلى مناطقهم، في حين نقل عن الحكومة السورية عدم اعترافها باكثر من 3 ملايين نازح بحجة ان كثيرين منهم عادوا إلى ديارهم بعد تحرير الجيش السوري بعض المناطق.

مصادر اممية معنية قالت لـ "المركزية" ان الإحصاء الذي كشف عنه من دمشق، اثار رفضا سوريا رسميا وتبلغ مسؤولو الأمم المتحدة ما يشبه التأنيب جراء إصدار احصائيات من داخل الأراضي السورية من دون اي تنسيق مع المؤسسات الرسمية السورية وتلك الإنسانية التي تساهم في مجموعة كبيرة من النشاطات مع المؤسسات الأممية وممثلي المنظمات الأوروبية والعربية العاملة في سوريا عدا عن المنظمات المحلية الداخلية التي انشئت في عدد من المحافظات السورية بكادرات محلية وخاصة، اعترفت المؤسسات السورية بالعديد منها خصوصا تلك التي دربتها مؤسسات وخبراء ايرانيون ولبنانيون وان بعضها مارس اعمالا امنية مختلفة بالتنسيق مع الجيش السوري ومنها من تمكن من الانتشار في مناطق المعارضة السورية مع الاعتراف بانها قامت بعمليات للمصالح السورية الرسمية وخصوصا الأجهزة الأمنية منها التي كانت تترصد المعارضين.

وكشفت تقارير اممية اطلعت "المركزية" على بعضها ان مجموعات محلية انهت على ما يبدو فترات من التدريب في مواقع كانت تديرها "ميليشيات لبنانية" من حزب الله ومجموعات حزبية صغيرة من احزاب "لبنانية عقائدية" لها امتداداتها في لبنان وسوريا واخرى دينية "عراقية" و"ايرانية" قامت بعمليات خطف لأشخاص من بين ضحايا التفجيرات والعمليات العسكرية من الذين نقلوا من مناطق متفرقة الى مناطق يسيطر عليها النظام بذريعة الحاجة الى نقلهم الى مستشفيات المنطقة التي تسيطر عليها الدولة بهدف تقديم العون لهم بطرق سرية في بعض الأحيان وأخرى لأسباب انسانية معلنة.

وافادت بعض التقارير التي رفعت الى الأمم المتحدة، ان عددا من ضحايا وجرحى التفجيرات الانتحارية وتلك التي استخدمت فيها البراميل المتفجرة التي شهدتها مناطق قريبة من دمشق والغوطة الغربية كما الريف الشرقي للعاصمة، اختفوا ولم يتم العثور على جثثهم في مواقع الانفجارات وتلك المحيطة بها ولم تتوفر لأهاليهم اي معلومات حول مصيرهم، رغم الحديث عن ان بعضهم انهم تمكن من الإفلات من مناطق لبنانية نقلوا اليها سرا، وآخرين لم يعرف مصيرهم لأن مجموعات كاملة من الذين رفعوا شعارات انسانية لعملهم قد اختفوا او انسحب منهم مسؤولون نقلوا معهم تقارير كانت تتحدث عن مصير بعض المفقودين منهم وهي حجج استخدمت لإخفاء مصير العديد منهم قسرا.

وفي جانب آخر من هذه التقارير، لفتت ملاحظات اشارت الى ظروف صعبة يعيشها النازحون ضمن الأراضي السورية توازي في بشاعتها وصعوبتها تلك التي تعانيها مجموعات مماثلة في لبنان قبل ان تسوى اوضاعهم وتوفير مقومات بدائية للحفاظ على حياتهم وتأمين المأوى للولادات الجديدة، عدا عن الحالات التي يمكن ادراجها في خانة فقدان الخدمات الأولية والرعاية الصحية ووسيلة العيش في منطقة الإقامة الدائمة والتعليم لأبنائهم.

وفي موازة تحميل النظام مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في بعض مناطق سيطرته، تتحدث التقارير الاممية عن ارتكابات أخرى تقوم بها ميليشيات غير داعش منعت الخبز والطحين واقفلت ابواب الرزق والعمل امام من لا ينتسب شبابهم الى قواه العسكرية والأمنية ففضلوا العودة الى لبنان او الى مناطق أخرى داخل سوريا ما زال امكان الانتقال في ما بينها متاحا الى اليوم على يد مجموعات تمتهن اعمال التهريب لقاء مبالغ معينة.