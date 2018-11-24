قيادات بجنوب كردفان تُطالب بإعطاء الأولوية للمسار الإنساني في المفاوضات

دعت قيادات بولاية جنوب كردفان بإعطاء الأولوية لقضايا المسار الإنساني خلال المفاوضات بين الحكومة وقطاع الشمال المقرر إجراؤها قبل نهاية العام. وشدد الفريق دانيال كودي انجلو رئيس الحركة الشعبية جناح السلام على ضرورة التمسك بالقضايا الجوهرية ودعم المواطنين المتضررين من الحرب، مبيناً أن خلط القضايا السياسية للبلاد مع قضايا المنطقتين سيضر بمفاوضات المنطقتين. من جانبها قالت إحسان تية كوكو القيادي بالمنطقة إن الوصول إلي تفاهمات مع الحركات المسلحة حول الجانب الإنساني وإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين بالمناطق المقفولة يجب أن يكون على رأس جدول جولة التفاوض المقبلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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