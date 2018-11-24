غرب كردفان تفتتح بورصة محصولات النهود

أكد وزير المالية والقوي العاملة بولاية غرب كردفان د.حميدان علي حميدان إهتمامه بتطوير القوي البشرية لتقود العمل نحو التقدم وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني وصولاً للحكومة الإلكترونية جاء ذلك لدى مخاطبته يوم السبت حفل إفتتاح بورصة سوق محصولات النهود للعام (2018 __ 2019 ) بحضور والي غرب كردفان وعدد من القيادات الرسمية والشعبية والمنتجين وتجار المحاصيل .

وحيا وزير المالية العاملين بالسوق ودورهم في قيادة العمل نحوا العالمية ، مؤكداً في هذا الصدد الاهتمام بالتدريب كأحد مرتكزات النهضة والتطور وقال ” نسعى لقيادة الجميع نحو تحقيق عملية الدفع الالكتروني قبل حلول شهر يونيو من العام 2019م”

هذا وجدد حميدان السعي لتطوير سوق الصادر بمحلية الخوي والانتقال ببورصة سوق محصولات النهود لموقعها الجديد خارج المدينة بمواصفات متميزة تتوافق مع المتطلبات العالمية .

من جهته قال معتمد محلية النهود العميد أمن معاش صالح سليمان الزين ان بورصة سوق هذا العام تبشر بأنتاجية عالية بعد وصول كميات جيدة من المحصولات للسوق ، مشيراً لأهمية البورصة ودورها في دعم موارد الولاية والاقتصاد الوطني .

وقال ان إنشاء سوق محصولات النهود الجديد من شأنه الإرتقاء بالعمل نحو العالمية واستيعاب حاجيات المنتجين والتجار .

وأوضح معتمد النهود ان الطرق القومية التي يجري فيها العمل بالمحلية ستدفع بأقتصاديات السوق نحو الافضل .

وقال مدير بورصة سوق محصولات النهود ابراهيم يوسف عيسي إن إدارته إنتهجت العلمية واستخدام التقنية أداة لتطوير العمل والإرتقاء به ،وأشار في هذا الصدد للتنسيق مع عدد من الشركات لتطبيق نظام “المزاد الآن ” الذي يتيح لأجهزة الدولة الحصول علي بيانات السوق وتمكين كافة رجال المال والاعمال من التواصل مع السوق ومعرفة الاسعار وحجم الوارد والمشاركة في المزاد .

وأبان ان هذه الخدمة مرتبطة بنقطة التجارة السودانية ، وايضا تعمل علي تطبيق نظام الدفع الالكتروني .

وطالب مدير البورصة حكومة الولاية بتطوير عمل المواصفات والمقاييس والميزان التجاري من أجل الإرتقاء بالعمل والوصول الي العالمية .

النهود (أخبار الخليج 365)