وفد الحكومة يكشف نتائج المشاورات مع الوسيط القطري بالدوحة

أكدت الحكومة جاهزيتها لإستئناف المفاوضات مع حركات دارفور، في وقت لم تستبعد فيه إنطلاقة جولة جديدة من المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.

وقال د. أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية فيما يلي الإتصال الدبلوماسي لملف سلام دارفور في تصريح بحسب (smc) أن لقاء وفد الحكومة بالوسيط القطري بالدوحة أكد على أن منبر الدوحة هو الأساس في عملية التفاوض مع حركات دارفور، مبيناً أن الوفد الحكومي إستمع إلي الوسيط القطري في إطار فك جمود إستئناف المفاوضات.

وأشار د. أمين إلي أن الحكومة في إنتظار دعوة الوسيط القطري لإستئناف التفاوض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)