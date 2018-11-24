مفاوضات مع شركات كبرى لتنفيذ خط سكة حديد بورتسودان الجنينة أدري

أعلنت وزارة النقل والطرق والجسور عن بدء المفاوضات مع الشركات التي ستشرف على تنفيذ خط السكة حديد الذي يربط بورتسودان بدولة تشاد، في وقت كشفت فيه عن خطة لربط ميناء بورتسودان ليكون معبراً للدول المغلقة.

وأكد عمران يحيى يونس وزير الدولة بالنقل والطرق والجسور بحسب (smc) أن الجهود ماضية لتطوير السكك الحديدية لربط السودان مع دول الجوار، مشيراً إلى أن المفاوضات مع بعض الشركات الكبرى لتنفيذ خط السكة حديد الذي يربط بورتسودان بالجنينة وتشاد عبر محافظة أدري التشادية قد بدأت لإختيار الجهة الهندسية التي ستتولى أمر التنفيذ.

وأكد “يونس” حرص الوزارة على تنفيذ خطة ربط ميناء بورتسودان ليكون معبراً للدول المغلقة، مشيراً إلى أن إعداد الموانئ بصورة أكبر يُمهد لتكون جميعها مفتوحة وتساعد على خدمة الدول المغلقة ليكون العمل في هذا المجال متكاملاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)